Mudanças de hábitos e horários para dormir na pandemia têm impactado vida das crianças

Luís Felipe Soares



01/08/2020 | 23:59



As mudanças de hábitos causadas pela pandemia da Covid-19 desde o primeiro semestre têm impactado o sono das crianças. Análises mundiais mostram que a falta de rotina fixa e diferentes horários para dormir acabam por refletir em perturbações no descanso nesses jovens.

Entre as mudanças ocorridas desde março, destaque para o fato de que os mais novos estão especialmente sendo mais afetados no descanso, indo para a cama mais tarde do que de costume e dormindo por mais tempo para compensar.

Segundo dados de pesquisa internacional, 70% das crianças com menos de 16 anos estão com problemas em manter horários para descanso de noite, sendo que é alto o potencial de que a complicação piore com o tempo, até mesmo após o fim da quarentena contra o novo coronavírus. A ansiedade é apontada por especialistas como um dos fatores dessa desorganização do sono.

A Sociedade Brasileira de Pediatria afirma que a quantidade adequada de sono é aquela que faz a criança ou adolescente acordar sem dificuldades, não apresentando sonolência excessiva durante o dia. Não é recomendado dormir menos de sete horas ou mais de 12 horas.