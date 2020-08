'Cuphead' chega ao PlayStation 4 e DLC do jogo está à caminho

Luís Felipe Soares



01/08/2020 | 23:59



Um dos jogos mais simpáticos e irritantes dos últimos anos volta a chamar atenção do público. Lançado originalmente em 2017, então com exclusividade para PC e Xbox One, Cuphead (Studio MDHR) está de volta aos holofotes por causa de seu lançamento para o PlayStation 4 (R$ 83,50, em média).

O anúncio oficial ocorreu durante o Summer Game Festival, festival digital de jogos organizado pelo jornalista canadense Geoff Keighley (criador do The Game Awards), realizado na semana passada. O trailer foi colocado on-line na terça-feira (28), chamando os fãs para a chegada do título ao videogame da Sony no mesmo dia. A versão é a mesma disponibilizada em outras plataformas.

Com estilo visual que remete a desenhos animados antigos, Cuphead coloca os gamers no comando de personagens cujas cabeças são tipos de canecas e que conseguem disparar tiros especiais pelos dedos. A ideia parece simples e um tanto quanto sem graça, mas as fases apresentadas logo demonstram que o desafio é bem maior do que se imagina.

Um DLC do jogo está prometido para ser lançado ainda neste ano, mas sem data definida. O pacote Delicious Last Course promete a nova personagem feminina Ms. Chalice, ilha inédita com mais armas a serem exploradas nas fases e outros chefes a serem derrotados.