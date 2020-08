Aplicativo TikTok cria fundo milionários para remunerar influencers

Luís Felipe Soares



01/08/2020 | 23:59



O TikTok está em ascensão nos últimos anos. Para manter a agitação entre os usuários, o aplicativo chinês resolveu criar um gigante fundo de investimento que irá repassar valores para milhares de criadores de conteúdo da plataforma.

Total de US$ 200 milhões (cerca de R$ 1,04 bilhão) será distribuído para pessoas que movimentem suas páginas constantemente e que sejam minimamente populares, além de tentar fortalecer laços com figuras que ganharam fama por meio da rede social.

Atualmente, o popular app segue a mesma dinâmica de negócios do Instagram, deixando as pessoas livres para realizarem postagens patrocinadas, mas sem um programa de remuneração em parceria entre as partes.