31/07/2020 | 17:42



Três suspeitos foram acusados de ligação com o ataque hacker de 15 de julho. Entre eles está um jovem de 17 anos que as autoridades apreenderam e acusaram de ser o mentor do esquema. O adolescente de Tampa, na Flórida, foi acusado como adulto nesta sexta-feira.

O alvo do ataque foram várias contas, entre elas de Joe Biden, Elon Musk e da Apple, usadas para promover um golpe com criptomoedas. Foram também acusados pelo Departamento de Justiça nesta sexta-feira um homem de 19 anos do Reino Unido e outro, de 22, de Orlando, informou o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

O Twitter agradeceu a ação rápida dos agentes de segurança nesta investigação. Fonte: Dow Jones Newswires.