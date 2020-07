HBO lança teaser de The Vow, série documental que explora a seita sexual da atriz Allison Mack

31/07/2020 | 17:10



Como você viu, a atriz Allison Mack, que participou da série Smallville, foi condenada em 2018 após ser acusada de recrutar escravas sexuais para uma seita. A artista admitiu, inclusive, que tentou convocar Emma Watson, estrela da saga Harry Potter, para o grupo. A história chocou o mundo do entretenimento na época e continua levantando dúvidas até hoje. Por isso, a HBO decidiu apostar em um documentário que explora a seita conhecida como NXIVM - foi daí que surgiu a série The Vow.

O primeiro teaser de The Vow, cujo lançamento está previsto para o dia 23 de agosto, foi publicado na última quinta-feira, dia 30. Nele, diversas pessoas contam as suas experiências com o NXIVM, e uma mulher até chega a chamar o movimento de uma boa manipulação. Naquele momento, claro, ninguém esperava que a seita explorasse mulheres sexualmente. O trailer, então, dá a entender que o seriado abordará o começo do grupo, as promessas que eram feitas aos membros e como as coisas fugiram do controle e ficaram muito mais sérias do que deveriam.

Não se sabe, porém, se Allison Mack aparecerá de alguma forma no documentário. A sinopse oficial de The Vow é a seguinte:

Dos diretores nomeados ao Oscar e ganhadores do Emmy Jehane Noujaim e Karim Amer, The Vow examina o grupo de auto-aperfeiçoamento NXIVM, cujos líderes foram acusados â??â??de tráfico sexual e conspiração de extorsão. O documentário analisa profundamente as experiências de seus membros, destacando seu desejo universal de crescimento pessoal. Entre as reivindicações dos participantes do NXIVM de transformação profunda e abuso devastador, a série procura revelar os problemas por trás das manchetes e explorar o número emocional de eventos que se desenrolam nesses indivíduos.