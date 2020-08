Turismo será regional, diz consultora no Sebrae

Wilson Marini

Do Diário do Grande ABC



03/08/2020 | 07:01



Segundo Marta Poggi, consultora especializada em Inovação e Tendências do Turismo, a recuperação do setor de turismo deverá acontecer primeiramente no turismo regional, antes do âmbito nacional e internacional. Ela abordou o tema em debate do Sebrae sobre as perspectivas do segmento após a pandemia. Segundo ela, neste novo contexto, é preciso entender o novo perfil do viajante. Ela prevê que o mercado vai assistir a um acirramento da competitividade entre empresas e destinos turísticos, num cenário marcado por restrições geográficas e econômicas.



A diferença nas localidades

Marta destacou a importância de soluções inovadoras que promovam melhor fluxo de acesso a atrações turísticas, reduzam a necessidade do contato e que façam a diferença nos locais onde o turismo acontece em comunidades. “Precisamos de toda criatividade dos profissionais do setor para termos empresas inovadoras e um turismo mais criativo e fortalecido daqui para frente”, disse.



De vento em popa na economia

- A soja vai puxar o aumento de área plantada na próxima década no Brasil, segundo projeção do Ministério da Agricultura. Serão ocupados mais 9,7 milhões de hectares com o grão até 2030, totalizando 46,5 milhões de hectares. A produção chegará então a 156,5 milhões de toneladas.

- Segundo o Ministério da Infraestrutura, a movimentação portuária brasileira cresceu este ano. O transporte de mercadorias nos oito principais portos do Brasil subiu 6,6% em relação ao primeiro semestre de 2019.

- Com a comercialização de 54,2 mil veículos usados, a média diária de vendas realizadas entre os dias 20 e 26 de julho foi 8,02% maior do que a da semana anterior, sendo que esta também havia apresentado crescimento com relação a média da segunda semana do mês. A informação é da Fenauto, entidade que representa o segmento.



Aumento de confiança

Índices de confiança medidos pela Fundação Getútio Vargas (FGV) apontam um cenário mais otimista na economia, passado o impacto inicial da pandemia. No setor de serviços, a taxa de confiança avançou 7,3 pontos na passagem de junho para julho, sendo a terceira alta consecutiva do indicador. A confiança de serviços mantém, em julho, a trajetória de recuperação, após atingir o fundo do poço em abril. Na construção, o índice de confiança avançou em julho 6,6 pontos, impulsionado pela retomada das obras e por expectativas mais otimistas em relação à demanda. Já no comércio, a confiança subiu 1,7 ponto de junho para julho deste ano, e também é a terceira alta consecutiva do indicador.



Ciência paulista

O pesquisador Filippo Ghiglieno, do Departamento de Física da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), em parceria com a empresária e pesquisadora Gabriela Byzynski, desenvolveu a patente de invenção capaz de identificar doenças bacterianas ao redor de pacientes hospitalizados, permitindo soluções mais imediatas em processos infecciosos. A informação é do jornal Primeira Página, da Rede APJ (Associação Paulista de Portais e Jornais).



Tecnologia na era da pandemia

A empresa Biotecam adaptou o projeto de um “pulmão” capaz de purificar e oxigenar lagos e tanques para piscicultura e para purificação de ar em hospitais de campanha, minimizando a contaminação do ambiente. Também desenvolveu um biotecido especial para máscaras faciais com alta capacidade filtrante, ideal para proteção de pessoas contra a covid-19. Os dois projetos estão em fase de aprovação para receber investimentos da Embrapii (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial) por meio de uma parceria do Sebrae que destina recursos para empresas que desenvolvem soluções para o enfrentamento da doença.



Eleições no TRT-2

Nesta segunda-feira (3 de agosto), o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2), com sede em São Paulo, elegerá o novo Corpo Diretivo que vai administrar o órgão no biênio 2020/2022. Além do presidente, compõem a alta direção os cargos de vice-presidente administrativo, vice-presidente judicial e corregedor regional. A eleição será realizada em sessão plenária telepresencial, a partir das 13 horas. Haverá transmissão ao vivo pelo YouTube e cobertura em tempo real pelo Twitter. Estão inscritos para a vaga de presidente os desembargadores Luiz Antônio Moreira Vidigal e Jucirema Maria Godinho Gonçalves.



Restrições a fogos de artifício

Deputados estaduais analisam com prioridade projeto de lei que mantém a proibição da soltura de fogos de artifício e a utilização de artefatos pirotécnicos barulhentos em todo o Estado de São Paulo, mas flexibiliza em relação ao armazenamento e comercialização desses produtos. A nova legislação permite que haja a produção em território paulista desde que a venda seja destinada a outros estados ou países. O mesmo vale para a circulação, que só poderá ocorrer dentro do Estado quando isso significar uma etapa desse processo comercial. As celebrações apenas com efeitos visuais continuam permitidas. Autistas, animais e todos aqueles que sofrem com os incômodos, agradecem.