EUA: aprovação do Congresso cai a 18% e a de Trump sobe a 41%, diz Gallup

31/07/2020 | 15:41



A aprovação do Congresso dos Estados Unidos recuou a 18% em julho deste ano, mostrou pesquisa do Instituto Gallup. Em maio ela estava em 31% e em junho, em 25%. Já a popularidade do presidente Donald Trump cresceu a 41%, de 38% no mês anterior, mas com variação dentro da margem de erro da pesquisa, de 4 pontos porcentuais, para mais ou para menos.

O Gallup lembra que, em seus levantamentos, em abril e maio a aprovação do Congresso americano tinha atingido máximas em 20 anos. Agora, aponta que a última vez que essa aprovação do Legislativo esteve abaixo de 20% havia sido em setembro de 2019.

No caso de Trump, o Gallup diz que considera um quadro de estabilidade na aprovação. Em março e maio, a taxa de aprovação do presidente estava em 49%, depois ela havia recuado a 38% em junho e agora subiu, dentro da margem de erro. A pesquisa é feita no contexto da pandemia e das negociações entre o Congresso e a Casa Branca por um novo pacote de ajuda econômica.