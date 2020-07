Alta temperatura e fortes ventos surpreendem Hamilton e Bottas em Silverstone

31/07/2020 | 15:28



A temperatura elevada e os ventos fortes, nesta sexta-feira, parecem ter surpreendido a equipe Mercedes no primeiro dia de treinamentos livres para o GP da Inglaterra, domingo, no circuito de Silverstone. Segundo e quinto colocado nas duas primeiras sessões de treino, Lewis Hamilton não escondeu sua surpresa com o desempenho.

"Dia difícil para ser honesto", disse o líder da temporada, em busca da sétima vitória em casa. "Sempre venta muito aqui, mas hoje foi complicado porque o vento vinha de todas as direções, o que causou desequilíbrio no carro", afirmou o hexacampeão mundial. "Então, vamos trabalhar nisso muito e tentar ver se conseguimos descobrir uma forma de melhorar. Não é um desastre, mas definitivamente foi um dia difícil de dirigir. Não me senti confortável."

Mais uma vez, o britânico demonstrou confiança em sua equipe para buscar os primeiros lugares sábado na formação do grid e na corrida de domingo. "Temos ótimos engenheiros. E essa é a melhor coisa dessa equipe. Continuamos a mergulhar nos detalhes e esperamos fazer algumas boas mudanças da noite para o dia. Acho que o sábado será mais legal."

Valtteri Bottas, atrás de Hamilton cinco pontos na classificação (63 a 58), compartilhou opiniões semelhantes ao companheiro de equipe depois de ficar em sexto e em terceiro nas duas sessões, apesar de não demonstrar grande preocupação.

"A primeira sessão foi um pouco mais complicada em termos de equilíbrio", explicou o finlandês. "Obviamente ainda há trabalho a fazer, mas não fiquei com um sentimento ruim na segunda sessão. As lacunas são muito pequenas e, normalmente, somos capazes de dar bons passos para a qualificação. Então, não fiquei muito preocupado, porque o sentimento geral é bastante bom."

Perguntado se o superaquecimento dos pneus foi a razão pela qual a Mercedes ficou atrás da Racing Point e da Red Bull, Bottas disse: "Certamente tivemos um superaquecimento dos pneus, mas não estou muito preocupado. Vamos focar em nossas coisas e ver se conseguimos obter mais desempenho, pois as condições serão completamente diferentes no sábado."