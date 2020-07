Maria Ribeiro fala sobre reflexos sociais do divórcio: 'coisa meio careta'

31/07/2020 | 15:06



Maria Ribeiro, que foi casada com os atores Paulo Betti e Caio Blat, falou sobre os processos de separação e como a história dos pais dela influenciou em sua visão de divórcio.

"Minha mãe deixou de ser convidada para os lugares e acho que isso me bate. Eu vivi duas separações. Quando era uma eu me sentia menos mal socialmente. Acho que a gente tem uma coisa meio careta ou patriarcal", desabafou em entrevista ao podcast É Nóia Minha, com Camila Fremder.

Além disso, ela falou sobre a relação com os ex-maridos. Maria disse que se sentiu "imediatamente apaixonada" por Paulo Betti após vê-lo em outro relacionamento. "O Paulo começou a namorar e eu fiquei imediatamente apaixonada por ele de novo. Fiquei com muito ciúme. Eu já não estava mais feliz nessa relação, queria separar. Então, o cara estava feliz e eu com raiva", confessou, mesmo já namorando Blat.

Sobre a relação com Luisa Arraes, atual namorada de Blat, a atriz disse que recebia elogios dela. "A Luisa era minha fã, me mandava mensagem elogiando minhas colunas de jornal", lembra.

Perguntada a respeito da boa relação que tem com os ex-maridos, Maria se diverte: "Você compra isso? Meu amor, eu sou ótima atriz". Ela e Caio Blat são pais de Bento, de 10 anos.