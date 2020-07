31/07/2020 | 15:10



Rogério Gherbali, de 59 anos de idade, morreu no dia 30 de julho, vítima do novo coronavírus.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, Rogério estava

internado há mais de um mês por conta da doença, mas infelizmente não resistiu.

Ele, que atuava na área contábil em São Caetano do Sul, era casado com Alessandra Scatena, ex-assistente do apresentador Gugu Liberato. Juntos, eles tiveram dois filhos.