Em Ibiza, Luana Piovani posta vídeo dançando de biquíni e fala sobre coronavírus: - Parece que está tudo normal aqui, mas não está

31/07/2020 | 15:10



Luana Piovani está curtindo alguns dias em Ibiza, e usou suas redes sociais para compartilhar vários registros da viagem.

Na última quinta-feira, dia 30, a atriz postou em seu Instagram uma série de fotos e vídeos de um passeio de barco que fez pela ilha de Es Vedrá - em um deles, inclusive, Luana aparece dançando de biquíni e exibindo a barriga chapada enquanto segura uma taça.

Mais tarde, a atriz usou o Instagram para tranquilizar os fãs, que estavam preocupados com sua saúde em meio a pandemia do novo coronavírus. Apesar de publicar vários vídeos e fotos de divertindo ao ar livre, Luana garantiu que todos os estabelecimentos estão tomando todas as medidas para evitar a disseminação da doença. Ela disse nos stories:

- Eu sei que vocês ficam aí vendo as coisas que eu posto, e sei que a realidade do Brasil está muito diferente do que a gente está vivendo aqui. Mas saibam que o único lugar que eu fui que realmente tinha aglomeração foi aquele que eu postei no primeiro dia, em que fui no Porto, e nem fui para dentro da aglomeração. Aqui tudo o que se faz é com máscara, todo lugar que você entra as pessoas tiram a temperatura, te dão álcool gel, não pode ficar perto.

Ela ainda finalizou dizendo que os seus seguidores não precisam se preocupar com sua saúde:

- Eu sei que vocês estão super preocupados com a minha saúde, mas não precisa não, porque apesar de parecer que está tudo normal aqui, não está.