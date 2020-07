Após rumores de briga, Nego do Borel nega que a mãe esteja vendendo marmitas: Mas bem que não seria ruim

31/07/2020 | 15:10



Nego do Borel usou suas rede sociais para negar rumores sobre estar vivendo um relacionamento conturbado com a mãe, Roseli Viana. Segundo o jornal Extra, o cantor teria parado de ajudar financeiramente a mãe por não concordar com o novo relacionamento dela com Alex Alves, e por isso Roseli teria sido obrigada a vender marmitas para sobreviver.

No entanto, em uma série de vídeos no Instagram Stories, Nego disse que ainda mantém uma ótima relação com a mãe e seu atual namorado, e que ela não está vendendo marmitas - ou quentinhas, como ele chamou:

- Mãe, eu não sabia que a senhora estava vendendo quentinha, a senhora não me falou nada. Perguntei pra senhora hoje de manhã e você também não sabia que estava vendendo quentinha. Se tivesse também, é melhor vender quentinha do que crescer em cima dos outros, roubar, fazer coisas erradas. E bem que não seria ruim também, né mãe? Porque sem show pra fazer, com um monte de coisa pra pagar e um monte de gente que depende do meu trabalho pra sobreviver. O bagulho tá doido. (...) Mãe, se um dia você for vender quentinha, porque eu não vejo problema nenhum nisso, só me avisa para eu divulgar aqui no meu Instagram e pra senhora vender muita quentinha.