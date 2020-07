Participante do De Férias Com o Ex diz que MTV não mostrou cena de assédio no reality: - Eu não queria mesmo estar fazendo isso

31/07/2020 | 15:10



Scarlat Ciola, participante de sexta e atual temporada do De Férias Com o Ex Brasil, fez uma acusação séria em seus Stories do Instagram na noite da última quinta-feira, dia 30. Segundo ela, a MTV cortou uma cena de assédio do último episódio, em que Igor Adamovich tenta beijar Camilla Costa à força.

- Bom, como dito, eu falei que ia me posicionar hoje se não aparecesse o que realmente aconteceu - e não apareceu. Eu não queria estar vindo aqui para expor isso, estou bem nervosa. É uma situação muito chata. Envolve a Camilla, envolve outras pessoas... Eu conversei com a Camilla antes de ontem, antes de vir aqui. Falei com mais pessoas, com a Mina [Winkel], que ela também estava na situação, enfim. Eu não queria MESMO estar fazendo isso. Eu não me posicionei em nenhum episódio, estamos no décimo primeiro episódio. Mas a situação é a seguinte: quando no episódio aparece a cena em que eu e a Mina estamos do lado de fora da piscina, e falamos Nossa, como ele é nojento, o que aconteceu não era ele [Igor] ter beijado a Rebecca [Diniz] e a Larissa [Cozer]. O que aconteceu antes, que foi cortado e não apareceu, foi que ele estava tentando beijar a Camilla.

Scarlat contou que só brigou com Igor após o pedido de Camilla.

- A Camilla estava fugindo, andando de ré na piscina, e ele xinga e ofende a Camilla. A Camillinha virou para a gente, bem bêbada, e falou Mano, vocês estão vendo isso? Vocês estão vendo o que está acontecendo? Então assim: estava acontecendo uma situação ali em que eu e a Mina comentamos Que nojo, e a Camilla pediu a nossa ajuda. Ela pediu para nos envolvermos. Eu levantei e fui falar com a Camilla na borda da piscina. E nisso, o Igor já saiu e foi beijar a Larissa e a Rebecca. E foi nesse momento que a Mina tirou ele de lá. Nesse momento que a Mina tirou o Igor dali, foi por conta dessa situação com a Camilla. E foi por isso que eu me exaltei dessa forma. E foi a Camilla que pediu nossa ajuda.

Por fim, a loira diz que tem como provar as suas acusações.

- Eu sabia que eu ia ter que me posicionar aqui se não vai parecer que eu estava surtando, que eu era uma maluca. Eu já estava em outra, não estava nem aí para ele. Não estava nem tendo contato com ele. Então a situação foi essa. O que foi mostrado aí, foi depois de cortarem algumas partes. Acho que até pelo assunto, pela situação, talvez seria um problema passar. Mas foi isso que aconteceu. Tenho prints aqui de conversas, caso as pessoas envolvidas não se posicionem e confirmem, eu posso confirmar para vocês de outra forma.

No Twitter, Scarlat falou um pouco mais sobre o assunto. Antes de gravar os Stories, a participante escreveu o seguinte na rede social:

Quando eu digo que vou me posicionar e expor algumas coisas hoje não é com orgulho nenhum. Isso me deixa chateada e bem incomodada! E eu só vou fazer isso porque infelizmente a edição passou pano pro Igor diversas vezes não mostrando algumas cenas em que ele ia se queimar BASTANTE. E eu não sou mãe de ninguém pra fazer igual, nem muito menos sair de louca por causa de atitude de homem crescido.

Depois, a influenciadora citou o seu desentendimento com Rebecca Diniz.

Quanto à Rebecca, eu odeio o fato de termos tido tanta rivalidade. É triste ver o que esse sentimento afeta de forma tão negativa na gente. Cena horrível, to mega nervosa até agora com isso. Eu estava super nervosa por conta do que havia acontecido e quando vi ela falando de mim eu me descontrolei, e isso aconteceu por conta de todas os desentendimentos que já tinham rolado entre nós duas. Ah gente, e não me venham com Ela se descontrolou por nada. A Rebecca mexeu comigo a temporada toda, tive que aturar deboche, ofensa e até as partes íntimas dela na minha cara. Eu não simplesmente surtei, eu perdi a paciência depois de quase 20 dias confinada com ela. Simples. E só surtei mesmo após ela ter tacado o copo em mim, ai sim eu berrei e causei.

Mina Winkel também se manifestou. No Twitter, ela deu a entender que Camilla ficou do lado de Igor após o episódio.

Já assistiram os Stories da @scarciola contando o que aconteceu que não foi mostrado? A briga dela não foi pelo Igor beijar Rebecca ou Larissa. A Camilla pediu nossa ajuda porque ele não parava de chegar nela de forma escrota e invasiva. Por isso eu puxei ele dali! [...] Eu fico roxa de saber que ainda tem mulher que passa pano para macho! 2020 mulheres, 2020!

Um seguidor, então, questionou:

Eu curioso do jeito que sou, e por gostar muito das duas, só queria saber por que a @camilla_gcosta não segue a @MinaWinkel de volta no Insta.

E Mina respondeu:

Porque ela fica do lados dos macho e não das mina.

Até o momento da publicação desta matéria, Igor e Camilla não se pronunciaram publicamente. Procurada, a assessoria de imprensa da MTV também não foi encontrada para comentar o caso.