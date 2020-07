Flamengo anuncia o técnico Domènec Torrent e assina até o fim de 2021

31/07/2020 | 14:29



O espanhol Domènec Torrent é o substituto do português Jorge Jesus à frente do Flamengo. Nesta sexta-feira, o clube confirmou a contratação do treinador, de 58 anos, em um vídeo divulgado nas redes sociais. Ele assinou um contrato válido até dezembro de 2021.

"Oi, sou Domènec. Estou muito feliz por fazer parte desta grande nação. Vamos lutar para ganhar títulos. Nos vemos em breve. Muito obrigado", disse o treinador, portando uma camisa do Flamengo, no vídeo disponibilizado pelo clube, inicialmente para seus sócios-torcedores.

Torrent ficou conhecido por trabalhos como assistente de Pep Guardiola, no Barcelona, no Bayern de Munique e no Manchester City. Depois, comandou o New York City FC, nos Estados Unidos, entre 2018 e 2019. Antes das experiências com Guardiola, trabalhou por times pequenos da Catalunha, como Palamós, Palafrugell e Girona. E atualmente estava desempregado.

A escolha por Torrent conclui a missão dos dirigentes do Flamengo, o vice-presidente de futebol Marcos Braz e o diretor executivo Bruno Spindel, que haviam viajado à Europa para contratar o substituto de Jesus. Lá, buscaram um novo técnico, conversaram com treinadores, como o português Carlos Carvalhal e o espanhol Fernando Hierro, e agora fecharam com o espanhol.

Enquanto não acertava a contratação de Torrent, o Flamengo vinha sendo comandado nos treinamentos no Ninho do Urubu por Maurício Souza, o técnico do sub-20, o que deverá seguir acontecendo até a chegada do espanhol, nos próximos dias.

O Flamengo volta a campo em 9 de agosto, quando o time vai enfrentar o Atlético Mineiro, no Maracanã, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, torneio em que buscará defender o título conquistado em 2019.