À espera de novo técnico, Flamengo faz 9 a 0 no Olaria em jogo-treino

31/07/2020 | 14:09



Enquanto parte da diretoria está na Europa, próxima de confirmar a contratação do técnico espanhol Domenèc Torrent para suceder Jorge Jesus, o Flamengo se prepara para a disputa do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, disputou um jogo-treino, no Ninho do Urubu, e derrotou o Olaria por 9 a 0.

Na atividade, o Flamengo foi comandado por Maurício Souza, treinador do sub-20 e que vem sendo o responsável por orientar os trabalhos enquanto o Flamengo não anuncia e apresenta o seu novo técnico. E os gols do jogo-treino foram marcados por Léo Pereira, Bruno Henrique, Gabigol, Rodrigo Caio, Pedro Rocha, Pedro (duas vezes), Rodrigo Muniz e Lincoln.

As ausências da atividade foram os laterais titulares, Rafinha e Filipe Luís, que estão lesionados. Assim, João Lucas e Renê começaram jogando, na seguinte formação: Diego Alves, João Lucas, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Renê; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

O trabalho teve três tempos de 40 minutos e foi o primeiro teste do Flamengo desde a conquista do título do Campeonato Carioca, assegurado em 15 de julho. Dois dias depois, Jesus anunciou sua saída do clube para assumir o comando do Benfica.

A expectativa é para que o seu sucessor seja anunciado nas próximas horas e seja Torrent, que foi auxiliar de Pep Guardiola durante anos e está sem clube. O Flamengo volta a campo em 9 de agosto, quando o time vai enfrentar o Atlético Mineiro, no Maracanã, pela primeira rodada do Brasileirão.