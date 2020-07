Sarah Poncio exibe detalhes do seu quarto na nova mansão da família e internautas comentam: Só o valor da roupa de cama compra minha casa inteira

31/07/2020 | 14:10



Sarah Poncio fez a alegria dos fãs na noite da última quinta-feira, dia 30! Nos Stories do Instagram, a influenciadora digital de 23 anos de idade compartilhou alguns detalhes do seu quarto na nova mansão da família. Sarah filmou parte de sua penteadeira, exibiu uma bela (e grandiosa!) cama com um enxoval novo e, ainda, deu uma pequena noção aos seguidores da dimensão do cômodo. Sim: só o quarto da influencer parece ter o tamanho de uma casa!

No Twitter, diversos internautas reagiram aos vídeos divulgados por Sarah.

Só a roupa de cama da Sarah Poncio dá para comprar a minha casa, brincou uma fã.

Queria estar só a Sarah Poncio: organizando e decorando a casa nova, comentou um usuário.

A casa da Sarah Poncio...... sem condições, espantou-se uma terceira.

A casa nova da Sarah Poncio é um sonho, toda perfeita, elogiou uma última.