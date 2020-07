Após 36 anos, SBT deixa de exibir o seriado Chaves

31/07/2020 | 13:10



É o fim de uma era! O SBT anunciou, por meio de um comunicado, que não irá mais exibir o seriado Chaves. A decisão começa a valer a partir do próximo sábado, dia 1º. A assessoria explicou que recebeu uma notificação da Televisa, emissora mexicana que detém os direitos do programa, indicando que a suspensão é devida a um problema pendente a ser resolvido com o titular dos direitos das histórias.

Os seriados Chaves, Chapolin e Chespirito estavam com suas exibições garantidas até o dia 31 de julho de 2020 com a possibilidade de renovação entre o SBT e a Televisa, o que verbalmente havia sido confirmado. Porém, esse grupo detentor resolveu suspender a continuidade do contrato:

O SBT lamenta a decisão, principalmente em respeito ao seu público, que acompanha fielmente os seriados há tantos anos na emissora. A emissora continua na torcida para um acordo entre as duas empresas mexicanas o mais rápido possível e, se isto acontecer, teremos o prazer de informar aos fãs de Chaves, Chapolin e Chespirito, imediatamente.

Triste, né?

Lembrando que o programa era exibido no SBT desde 1984, há 36 anos.