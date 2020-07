Após estrelar campanha de Dia dos Pais, Thammy Miranda comenta repercussão: - Eu não imaginava que ia acontecer tudo isso

31/07/2020 | 13:10



Thammy Miranda participou de uma campanha para o Dia dos Pais. Ao representar uma marca de cosméticos, o ator recebeu diversas críticas, mas também o apoio de famosos e de sua mãe, Gretchen. Agora, em entrevista ao Leo Dias, ele abriu o jogo sobre a repercussão e o apoio que recebeu:

- Posso te falar a real? Eu não imaginava que ia acontecer tudo isso. Eu não fazia a mínima ideia que ia acontecer tudo isso. Pra mim ia ser mais uma ação, como várias outras que eu faço e que ia ser ok. É óbvio que eu sabia que iam surgir memes, surgir piadinhas e tal, mas esse boom todo, de verdade, nem eu imaginava!

Ele ainda continua e cita o preconceito:

- As pessoas que se incomodam são as pessoas que tem problemas com elas mesmas. Elas só colocam para fora aquilo que elas têm dentro delas. Se você é uma pessoa que é completamente de bem com você mesmo... é aquela frase de camiseta: você não precisa ser trans para apoiar um trans, você não precisa ser negro para apoiar um negro. Quando você tem empatia pelo próximo, quando você não tem problema com você mesmo, fica muito fácil, fica muito leve, não tem porque se incomodar com alguém. Eu não te represento? Ok! Existem outros que vão te representar! E acabou!

E ainda citou a ignorância quando o assunto é retratado:

- Eu lá tenho esse poder?! Não existe isso! Ah, a criancinha olhou e falou: Hm, eu quero ser trans também! Não existe isso, não é assim que funciona. Eu demorei 32 anos para me entender, demorei 32 anos para entender o que estava acontecendo comigo mesmo. Não é assim que acontece.

Sobre as críticas que recebe, Thammy disse que nada o abala mais:

- De fato eu não senti nada, zero. Eu tô muito bem, muito livre, leve e solto e sabe por quê? Porque eu não me permiti ver nada disso. Se eu falar para você que eu li um comentário negativo eu estou mentindo para você. (...) Essas pessoas não conseguir agredir a gente, disse, acrescentando que recebe muito apoio de pessoas na rua.

Por fim, declarou:

- Eu tenho que preparar o meu filho para uma guerra. Eu tenho que preparar o meu filho para viver no mundo, encarar o mundo lá fora. Óbvio que eu fico preocupado e é por isso que me dá mais força, mais garra e mais coragem e mais vontade de lutar agora, para a gente ter um mundo cada vez melhor. E quando ele crescer a gente conseguir ir diminuindo isso cada vez mais.

Casado com Andressa Ferreira, ambos são papais de Bento, nascido em janeiro de 2020!