Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



31/07/2020 | 12:58



A FPF (Federação Paulista de Futebol) definiu no início da tarde desta sexta-feira locais e horários das semifinais do Paulistão, que serão disputadas no domingo, em jogo único, valendo vagas na decisão.

A partir das 16h (com transmissão da Globo), o Corinthians recebe o Mirassol, na Arena de Itaquera. Depois, às 19h, é a vez de o Palmeiras ir a campo em visita da Ponte Preta, no AllianZ Parque.

As finais serão disputadas na quarta-feira, às 21h30, e sábado, dia 8, às 16h30.