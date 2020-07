Traição: site lista as cidades mais adúlteras do Brasil (durante a pandemia)

Da Redação

Do 33Giga



31/07/2020 | 12:48



De tempos em tempos, o site de relacionamentos extraconjugais Ashley Madison faz um levantamento da atividade e comportamento de seus usuários. Nesta semana, a empresa divulgou uma lista um tanto curiosa: as principais cidades do País para ter casos cibernéticos durante a quarentena.

A lista das 20 cidades baseia-se em inscrições no Ashley Madison entre 21 de março a 1 de julho de 2020. Os números analisados são absolutos, em uma base per capita – não foi levada em conta proporção de inscritos pela população de cada cidade.

Brasília, número 1 do ranking, é a localidade com mais pessoas dispostas a trair. O estado de São Paulo, mais rico e populoso do País, é a região mais infiel – são cinco cidades na lista: capital, Campinas, Guarulhos e as gloriosas Santo André e São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

Veja, a seguir, as TOP 20 cidades para casos virtuais durante o isolamento social, de acordo com o site Ashley Madison.