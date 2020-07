Preço mínimo de celulares subiu até 42% em junho; veja situação dos modelos mais procurados

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



31/07/2020 | 12:48



Como era de se esperar, diversos eletrônicos tiveram altas de preços nos últimos meses. Em junho, por exemplo, smartphone tiveram um acréscimo de até 42% em seus preços – o levantamento é da plataforma comparadora de preços Zoom, que analisou valores entre os dias primeiro e 30 do mês passado.

O modelo que registra o maior aumento percentual é o Galaxy A30s, que tinha preço mínimo de R$ 799,50 no início de abril e passou a custar R$ 1.139,90 no início de junho – uma variação de 42,6%. A movimentação deve-se, principalmente, à alta do dólar e às barreiras físicas para importação ao longo da pandemia do coronavírus, como o fechamento de portos e aeroportos, que tiveram forte impacto sobre o segmento de eletrônicos no Brasil.

Entre os modelos com menor variação de preço, está o Galaxy A51, que nos últimos dois meses foi o líder de buscas no Zoom. O aparelho faz parte do atual portfólio de smartphones intermediários premium da Samsung e se destaca pelo bom custo-benefício. A Motorola também participa do ranking com a sua linha mais popular, a Moto G.

Apenas dois celulares da Apple aparecem na lista de mais buscados do primeiro semestre. Os modelos são o iPhone 11 e o iPhone XR, com valores acima de R$ 2 mil, que tiveram uma variação de preço acima dos 12% e 15%, respectivamente. Já o Galaxy A10 , é o único aparelho com preço abaixo dos R$ 700 que está entre os 10 mais buscados do período.

O levantamento a seguir levou em consideração o preço mínimo praticado entre 1 de janeiro e 30 de junho, comparando o menor valor praticado apenas o mês de junho.