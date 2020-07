FPF confirma datas e locais dos jogos das semifinais do Paulistão para domingo

31/07/2020 | 12:46



A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou nesta sexta-feira as datas e os locais das semifinais do Campeonato Paulista. Os dois jogos serão disputados neste domingo, ambos na capital, mas em horários diferentes. O Corinthians enfrenta o Mirassol às 16 horas, em sua arena, enquanto que Palmeiras e Ponte Preta fazem o outro duelo, às 19 horas, no estádio Allianz Parque.

Assim como aconteceu nas quartas de final, a semifinal será realizada em jogo único. Em caso de empate, a decisão irá para a disputa por pênaltis. Já a final do Paulistão será em duas partidas e acontecerá na próxima quarta-feira, dia 5 de agosto, e no sábado, dia 8.

Na quinta-feira, foram definidos os últimos dois classificados para a semifinal. Após Palmeiras e Mirassol garantirem a classificação na quarta, foi a vez de Corinthians e Ponte Preta fazerem o mesmo.

O primeiro time a conquistar a vaga na quinta-feira foi o Corinthians. A equipe comandada pelo técnico Tiago Nunes derrotou o Red Bull Bragantino por 2 a 0, em confronto em que muita gente colocava o time de Bragança Paulista (SP) como favorito pela campanha que fez. Ederson, aos 27 segundos de jogo, e Jô, aos 19 minutos do segundo tempo, garantiram o resultado positivo para a equipe alvinegra, que pode conquistar o Estadual pela quarta vez consecutiva.

Em seguida, foi a vez de a Ponte Preta surpreender o Santos e derrotar o rival por 3 a 1. Na Vila Belmiro, a equipe de Campinas (SP) saiu perdendo com o gol de Marinho, aos 6 minutos do primeiro tempo, mas virou na etapa final. Bruno Rodrigues, aos quatro, Moisés, aos 15, e João Paulo, aos 42, garantiram a vitória do time, que chegou a correr risco de rebaixamento, mas conseguiu arrancada no retorno dos jogos após a paralisação em razão da pandemia do novo coronavírus.

Na quarta-feira, o Mirassol derrotou o São Paulo por 3 a 2, no estádio do Morumbi, e o Palmeiras fez 2 a 0 no Santo André, em jogo no Allianz Parque.