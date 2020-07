Inscrições do Fies terminam nesta sexta-feira

31/07/2020 | 12:08



As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) terminam às 23h59 desta sexta-feira, dia 31. Os estudantes poderão concorrer, no site do programa (http://fies.mec.gov.br) a uma das 30 mil vagas ofertadas no processo seletivo do 2º semestre de 2020. Até às 18h de quinta, 30, o Ministério da Educação (MEC) já havia registrado mais de 74,3 mil cadastros.

O resultado do Fies será divulgado no dia 4 de agosto. De acordo com o MEC, o período para complementação da inscrição dos candidatos pré-selecionados será do dia 4 até as 23h59 de 6 de agosto. Já os estudantes não pré-selecionados na chamada única do Fies poderão disputar uma das vagas ofertadas por meio da lista de espera - a inclusão será automática. Nesse caso, o prazo de convocação será até as 23h59 de 31 de agosto.

Segundo registros do sistema do Ministério, tanto a velocidade de navegação quanto o volume de candidatos inscritos superam os dados registrados na edição do Fies do 2º semestre de 2019, quando ao final do terceiro dia de inscrições, o total era de 61.408 inscritos.

No início das inscrições deste ano, em 28 de julho, porém, candidatos relataram instabilidade e lentidão para acessar o sistema. Inicialmente previsto para começar no dia 21 de julho, o MEC adiou a data de abertura do processo seletivo no segundo semestre em uma semana.

O Fies é um programa de financiamento para estudantes cursarem o ensino superior em universidades privadas e oferece vagas com juro zero para candidatos com renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até três salários mínimos (R$3.117).