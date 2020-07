Luísa Sonza lança novo hit, Toma, elogia Anitta e fala sobre carreira internacional: - Vai acontecer naturalmente

31/07/2020 | 12:10



Alerta de hit! Luísa Sonza e Mc Zaac lançaram nesta sexta-feira, dia 31, o videoclipe de Toma, nova música de trabalho da cantora. Para divulgar o projeto, os astros participaram de uma coletiva de imprensa e falaram mais sobre seus novos passos da carreira.

Após Anitta, Ludmilla e Pabllo Vittar lançarem músicas em inglês e espanhol para o mercado internacional, muitos fãs ficaram curiosos se Luísa Sonza também seguiria o mesmo caminho e tentaria lançar uma carreira fora do Brasil. Perguntada sobre o assunto, a cantora, que se apresentará em 2021 no festival Baja Beach no México, disse que tem algumas músicas em inglês e espanhol prontas, mas que todo o processo será feito de forma muito natural.

- Acho que o Brasil está cada vez ganhando mais destaque no mundo, e as pessoas finalmente descobriram que o Brasil é um lugar de artistas e um público incrível. Então acho que a internacionalização é uma coisa que vai acontecer naturalmente, não só comigo mas com o Zaac, com vários artistas maravilhosos que temos no Brasil. (...) Já estou trabalhando, tenho o festival no México e muita música já gravada em inglês e espanhol.

Ao falar sobre a internacionalização da música brasileira, Luísa também encheu Anitta de elogios, dizendo que ela abriu muitas portas para os outros cantores do país.

Luísa também contou que Toma foi composta antes da quarentena, e que o clipe foi gravado com uma equipe reduzida, mas que apesar disso, já o considera o melhor de sua carreira. A cantora também disse que quase não lançou Braba, o seu maior sucesso de 2020 até então, por conta da pandemia do novo coronavírus, mas que depois mudou de ideia ao ver que a música poderia ajudar os fãs neste momento difícil.

- Pensei em não lançar Braba, mas vi ali um momento para que o meu trabalho ajudasse no entretenimento das pessoas que estão em casa. A gente cansa, se irrita muito mais rápido porque está trancado, e usei esse momento para continuar fazendo meu trabalho como artista, continuar entregando entretenimento para as pessoas.