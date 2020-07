Em meio à investigação após denúncias de assédio e desrespeito em seu programa, Ellen DeGeneres se pronuncia: Assumo a responsabilidade

31/07/2020 | 12:10



o programa de Ellen DeGeneres, o The Ellen DeGeneres Show, está sob investigação após vir à tona diversas denúncias de funcionários indicando assédio sexual, bullying e desrespeito. Agora, por meio de um comunicado enviado para sua equipe, a apresentadora se pronunciou sobre o assunto.

Segundo informações da People, ela disse o seguinte:

Olá, todo mundo - É a Ellen. No primeiro dia do nosso programa, eu disse para todo mundo em nossa primeira reunião que o The Ellen DeGeneres Show seria um lugar de felicidade - ninguém levantaria a voz e todo mundo seria tratado com respeito. Obviamente, algo mudou e eu estou decepcionada em saber que esse não foi o caso.

E por isso, me desculpe. Quem me conhece sabe que é o oposto do que eu acredito e do que eu esperava para o nosso programa.

Ela continua:

Eu não poderia ter o sucesso que tive sem todas as suas contribuições. Meu nome está no programa e tudo o que fazemos e eu assumo a responsabilidade por isso.

Juntamente com a Warner Bros, iniciamos imediatamente uma investigação interna e estamos tomando medidas, juntos, para corrigir os problemas. À medida que crescemos exponencialmente, não consegui ficar cuidando de tudo e confiei nos outros para fazerem o trabalho deles, pois sabiam que eu gostaria que eles fizessem isso. Claramente, alguns não fizeram.

Agora isso vai mudar e estou comprometida em garantir que isso não aconteça novamente.

Ellen ainda indicou que outras pessoas passaram a falar por ela:

Também estou aprendendo que as pessoas que trabalham comigo e para mim estão falando em meu nome e deturpando quem eu sou e isso tem que parar. Como alguém que foi julgado e quase perdeu tudo por ser apenas quem eu sou, eu realmente entendo e tenho profunda compaixão por aqueles que são vistos de maneira diferente ou tratados de maneira injusta, que não são iguais ou, pior ainda, são desconsiderados. Pensar que qualquer um de vocês se sentiu assim é horrível para mim. Já faz muito tempo, mas finalmente estamos conversando sobre justiça.

Por fim, ainda diz:

Fico feliz que as questões do nosso programa tenham sido trazidas à minha atenção. Prometo fazer minha parte em continuar a me esforçar e a todos ao meu redor para aprender e crescer.

De acordo com o Buzzfeed News, que expôs a história após conversar com 36 funcionários e ex-funcionários do programa, a equipe se divide entre achar que Ellen sabia e não sabia o que estava acontecendo nos bastidores. Uma pessoa disse que ela não estava ciente mesmo, porque ela passa mais tempo no escritório e interage pouco com a equipe. Além disso, os produtores-executivos supostamente escondem os detalhes e controlam a narrativa no set.

Por outro lado, um ex-funcionário afirma que Ellen não quer saber sobre o que acontece por trás das câmeras e que ninguém quer agitar o barco, porque ela é o grande rosto do programa:

- Ela sabe. Ela sabe que a m***a continua, mas também não quer ouvir.