Mãe de Nego do Borel vende marmitas para sobreviver após briga com o filho

31/07/2020 | 12:11



Parece que a relação entre Nego do Borel e sua mãe não vai bem. Segundo o jornal Extra, o cantor, que está noivo de Duda Reis, não está mais ajudando Roseli Viana financeiramente desde que ela começou a namorar um motoboy, o que a levou a vender que marmitas para pagar as contas e sobreviver.

A publicação afirma que Nego é contra o romance e não se conforma com o fato da mãe ter largado o padrasto para viver um novo amor. Por conta disso, deixou de ajudá-la e agora ela está divulgando seu serviço de comida em um grupo do Facebook locais de Curicica, bairro da zona oeste do Rio de Janeiro.

O relacionamento dela com o motoboy, chamado Alex Alves, segue firme e forte há quatro meses e, desde então, Roseli deixou a casa do filho para morar com o namorado. Ela, que tem 44 anos de idade, ainda o ajudou na reforma do imóvel, o que também teria incomodado Nego do Borel.

Até o momento, o cantor não se pronunciou publicamente sobre o assunto. Porém, em suas redes sociais, ele publicou uma foto em que diz:

Cansado de tanta hipocrisia.