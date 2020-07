Xuxa Meneghel apoia Felipe Neto e Antonia Fontenelle critica: Sempre gostei mais da Mara Maravilha

31/07/2020 | 12:11



Felipe Neto, que havia sido acusado de fake news sobre pedofilia, e inclusive começou um embate com Antonia Fontenelle por conta do assunto, foi inocentado do caso. Com isso, ele recebeu o apoio de diversos famosos, como Xuxa Meneghel. Em seu Instagram, ela publicou uma foto do youtuber e escreveu:

Felipe Neto, estou com você de coração, corpo e alma. Se proteja, mas não se cale, beijos, tia Xuxa.

O próprio Felipe aparece nos comentários:

Eu amo você!

Porém, quem também surgiu, e causando polêmica, foi Antonia Fontenelle. Revoltada, a youtuber escreveu uma mensagem em caixa alta que dizia o seguinte:

Tia Xuxa, eu custei acreditar que tipo de pessoa você é. Não é à toa que desde sempre eu gostei mais da Mara Maravilha. Você apoiar um cara que faz o que faz é de uma imoralidade sem fim. Esperar o que de uma pessoa que foi enxotada da Globo, falou mal dela e agora faz maratona em seus programas falidos na tentativa de voltar pra lá. O nome disso é falta de dignidade. Você acaba de perder o meu respeito, como mulher e profissional.

Não demorou para que no Twitter diversos internautas saíssem em defesa de Xuxa:

Antonia Fontenelle chamando Xuxa de falida. O auge da caçadora de herança!

Se eu fosse a Xuxa respondia pra Fontenelle: E EU FIQUEI DO LADO DA FLÁVIA ALESSANDRA, disse uma pessoa fazendo referência à disputa pela herança de Marcos Paulo, que deu o que falar.