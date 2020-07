USCS inicia testes da vacina chinesa em São Caetano

Yasmim Assagra

Do Diário do Grande ABC



31/07/2020 | 11:37



A USCS (Universidade Municipal de São Caetano) iniciou, na manhã desta sexta-feira (31), os testes da CoronaVac, vacina contra o novo coronavírus que está sendo produzida em parceria entre o laboratório chinês Sinovac Biotech e o Instituto Butantan. O início dos testes foi realizado no Hospital São Caetano, no bairro Santo Antônio, no município.

A primeira profissional da saúde a receber a vacina é enfermeira obstetra da rede privada de São Paulo. Francine David Maria, 31 anos, acredita que a vacina é marco em sua história e na do País. “Um grande orgulho pra mim e toda minha família”, destaca.

Hoje, serão quatro profissionais testados durante todo dia e, após 14 dias, receberão a segunda dose da vacina. Ao todo, imunização será realizada em 652 voluntários da cidade. Ao todo, serão 9.000 voluntários em cinco estados brasileiros: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná, além de Brasília. Em São Paulo, além da USCS, os testes são conduzidos na Capital pelo Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo), Instituto de Infectologia Emílio Ribas e Hospital Israelita Albert Eisntein.

Esta é a terceira fase da imunização, que será submetida a análise se sua eficácia. Caso mostre eficiência e não traga reações aos voluntários, deve receber aval da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e ser fabricada no Butantan. A expectativa é que autorização aconteça até dezembro, para que as doses sejam distribuídas pelo SUS (Sistema Único de Saúde) a partir de janeiro, segundo estimativa mais recente do governador João Doria (PSDB), que já havia dito em iniciar a imunização da população em dezembro.

Na prática, a USCS vai emprestar seu laboratório e estrutura para que o estudo seja realizado. Todos os equipamentos como geladeiras, por exemplo, e funcionários foram cedidos pelo Butantan. No total, o Estado recebeu 20 mil doses do imunizante, já que cada voluntário receberá duas doses intervaladas da proteção – por medida de segurança não foi informada qual a quantidade enviada a São Caetano.

Em breve, mais informações.