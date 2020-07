Mc Rebecca beija todas as mulheres e curte Suíte Master com Bárbara no De Férias com o Ex Brasil!

31/07/2020 | 11:10



Mc Rebecca fez mais uma participação no De Férias com o Ex Brasil e, para a surpresa de todo mundo, conseguiu aquilo que os homens da casa mais desejam: beijar todas as participantes! A cantora esteve na temporada anterior ao lado de Leo Picon, mas chegou com tudo no décimo primeiro episódio do reality, que foi ao ar na última quinta-feira, dia 30.

- Como é bom estar de volta, comemorou Rebecca, que, além de fazer um show, se jogou na pegação com as mulheres da casa.

No mais novo episódio, mais um ex de Bárbara chegou e, de primeira, deu o que falar ao ser visto abraçado com Flávia. O nome dele é Arthur e seu gesto não foi muito bem visto por Babi, que o chamou para uma conversa. Mas tarde, no entanto, ela deu o troco nele ao trocar carinhos com a cantora e, de quebra, ser chamada para a Suíte Master.

- Estou muito feliz de estar com uma pessoa que representa amor, independente de qualquer sexo. A gente é amor, não é órgão, disse Bárbara. Na suíte, a dupla se amou e se beijou muito.

Nas redes sociais, a participação de Rebecca chamou a atenção e os internautas declararam:

Rebecca fez mais em cinco minutos do que a maioria dos participantes na temporada toda, apontou uma seguidora no Twitter.

Mc Rebecca consegue pegar as meninas com uma facilidade, coisa que os machos tentam fazer e não conseguem, eu amo, disse outra.

Mas o De Férias com o Ex Brasil também tem muita treta e nesse episódio o que não faltou foi tensão. Isso porque, o clima entre Scarlat e Igor pesou, fazendo com que os dois se estranhassem. Coube a Mina conversar com o rapaz, enquanto que Scarlat arrumou mais confusão, dessa vez com Rebecca, ex de João Hadad. A briga entre as duas foi pesada, com direito a drinques jogados e uma chuva de palavrões trocados, estragando todo o clima da festa.

Já no outro dia, Igor decidiu conversar com Scarlat e decidiram se acertar. Porém, o Tablet do Terror não perdoa e convocou uma reunião com todo mundo na sala, pedindo para que cada participante arrancasse em um álbum de fotografia aquela pessoa que não merecia estar na casa.

O casal Léo e Matheus queimou Jarlles, que debochou das críticas ao dizer:

- Me intitular de bicha má porque eu fiz o que estava com vontade de fazer?, justificou Jarlles.

O restante da treta, no entanto, ficou para o próximo e último episódio do reality, que vai ao ar no próximo dia 6.