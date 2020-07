Nova Triumph Street Triple RS é lançada a partir de R$ 55 mil

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



31/07/2020 | 10:18



A Triumph lançou no Brasil a nova Street Triple RS. Mostrada ao público durante o Salão Duas Rodas de 2019, a roadster está disponível em duas cores (prata Silver Ice e preta Matt Jet Black) e tem preço sugerido de R$ 54.990.

É possível financiar a moto pelo plano Triumph Smart, com entrada de R$ 31.307 e 23 parcelas fixas de R$ 765, além de uma residual final de R$ 12.369,56.

Nova Triumph Street Triple RS

Mantendo a tradição da marca, a moto é equipada com um motor de três cilindros. Seu deslocamento é 765 cm³ e teve um aumento de 9% de torque na faixa intermediária de rotações, segundo a fabricante. Com isso, ele entrega agora 79 Nm (a 9.350 rpm) e tem 123 cv de potência máxima (a 11.750 rpm).

As atualizações do motor incluem um novo escape otimizado para mais desempenho intermediário e nova usinagem, de maior precisão no eixo da manivela, embreagem e balanceador, o que reduz a inércia e diminui a massa do motor.

O acelerador agora também é ainda mais responsivo, como resultado de uma redução de 7% na inércia rotacional. A Triumph diz que essa mudança, combinada com o aumento do torque em todas as faixas de rotações, proporciona uma notável melhoria no desempenho.

Os cinco modos de pilotagem aprimorados (“Estrada”, “Chuva”, “Esporte”, “Pista” e “Piloto”) foram otimizados. Esses modos ajustam a resposta do acelerador, às configurações dos freios ABS e do controle de tração e podem ser facilmente selecionados durante a condução.

O modo “Chuva”, por exemplo, restringe a potência a 100 cv para maior segurança e controle. Complementando a nova tecnologia, a Street Triple RS mantém seu nível extremamente alto de especificação padrão, incluindo o sistema Ride by Wire, freios ABS ajustáveis e controle de tração comutável.

Mudanças visuais e nos equipamentos

Os faróis em LED receberam um novo desenho, bem como a carenagem da motocicleta. Já o sistema TFT ganhou mais funcionalidades e pode receber o módulo Bluetooth, opcional que amplia as conexões da moto.