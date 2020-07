Vídeo: Seychelles convida a sonhar com as praias mais lindas do mundo

Redação

Do Rota de Férias



31/07/2020 | 10:18



Seychelles, um dos destinos luxuosos de lua de mel mais famosos do mundo, é famosa por reunir resorts dos sonhos e algumas das praias mais lindas do planeta. Por conta da pandemia do covid-19, o Escritório de Turismo do país produziu um vídeo para inspirar os viajantes que, por um tempo, terão dificuldades de viajar para lá.

Com lindas imagens do país, o filme de Seychelles mostra que o momento é de parar, respirar, se cuidar e de refletir. O texto diz que o arquipélago, em breve, receberá a todos de braços abertos, com suas praias de águas transparentes, povo caloroso, cultura vibrante e natureza intacta.

Vídeo: um espetáculo chamado Seychelles

No vídeo, o órgão de turismo de Seychelles ressalta que não apenas os brasileiros sentem falta do mundo, como o mundo também sente a falta deles. Confira lindas imagens do arquipélago.

