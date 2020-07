Confira sete filmes que se passam em viagens de navio

Redação

Do Rota de Férias



31/07/2020 | 10:18



Enquanto o futuro das viagens de navio pós-pandemia do covid-19 permanece incerto, uma boa dica para matar a saudade dos cruzeiros é assistir a filmes que se passam em alto-mar. Há boas opções nacionais e internacionais, sobretudo de comédia, como os sete longas abaixo recomendados pela armadora Regent Seven Seas Cruises.

7 filmes que se passam em viagens de navio

Meu Passado Me Condena

Lançado em 2013, esta comédia brasileira conta a história do casal Fábio (Fábio Porchat) e Miá (Miá Mello), que embarca em lua de mel em um cruzeiro de luxo com destino à Europa. No desenrolar da trama, Miá reencontra o seu ex-namorado Beto que, além de ser bem-sucedido, está casado com a antiga paixão juvenil de Fábio, Laura. A coincidência promove uma série de situações embaraçosas do começo ao fim.

Mistério no Mediterrâneo

Na trama, Sandler vive um policial de Nova York que, após anos de trabalho duro, finalmente consegue levar sua mulher (Aniston) para passar férias na Europa. Após fazer amizades no voo, os dois são convidados a uma festa no iate do bilionário Malcolm Quince. Quince, no entanto, é assassinado, e os dois se tornam os principais suspeitos. Kyle Newacheck (“Perda Total”) dirige o filme, que tem roteiro de James Vanderbilt.

SOS Mulheres ao Mar

A produção conta a história de Adriana (Giovanna Antonelli), que embarca em um navio de cruzeiro para tentar reconquistar seu ex-marido Eduardo (Marcello Airoldi). Ele está com uma nova namorada, Beatriz (Emanuelle Araújo). Adriana conta com a ajuda da irmã (Fabíola Nascimento) e da empregada (Thalita Carauta), mas durante a viagem elas acabam conhecendo novas pessoas e tomando outros rumos.

Lua de Fel

O casal de ingleses Nigel (Hugh Grant) e Fiona (Kristin Scott Thomas) embarcam num cruzeiro marítimo, no qual conhecem a sensual Mimi (Emmanuelle Seigner). A francesa é casada com o americano Oscar (Peter Coyote), homem preso a uma cadeira de rodas. Ao notar o interesse que Nigel sente por Mimi, Oscar resolve contar sua história com ela, como se conheceram e se amaram loucamente até a paixão doentia se transformar em um ritual de humilhação, que prende a atenção até o final.

Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas

Em Hotel Transilvânia 3, até os monstrinhos mais simpáticos do cinema tiram férias. O destino escolhido pelo Conde Drac é um cruzeiro “monstruosamente” luxuoso, repleto de atrativos e excursões exóticas para que a turma possa colocar o bronzeamento lunar em dia. Tudo vai bem até que Drac se apaixona pela misteriosa Ericka, a capitã do navio, que esconde um segredo terrível.

Dois Parceiros em Apuros

Estrelado por Walter Matthau e Jack Lemmon, uma das duplas mais icônicas do cinema, o filme conta a história de Charlie, um malandro golpista que após perder dinheiro apostando em cavalos, convence seu cunhado viúvo Herb a embarcar em um cruzeiro de luxo para o Caribe com o pretexto de conhecer mulheres ricas e belas. Herb se anima ao saber que não precisará pagar nada pela viagem de navio. O único problema é que Charlie não contou a Herb que ele o inscreveu como dançarino e animador do cruzeiro.

Piratas do Caribe

No século 17, o pirata Jack Sparrow tem seu navio saqueado e roubado pelo capitão Barbossa e sua tripulação. Com o navio de Sparrow, Barbossa invade e saqueia a cidade de Port Royal, levando consigo Elizabeth Swann, a filha do governador. Decidido a recuperar sua embarcação, Sparrow recebe a ajuda de Will Turner, um grande amigo de Elizabeth que parte em seu encalço. O que ambos não sabem é que o Pérola Negra, navio de Barbossa, foi atingido por uma terrível maldição que faz com que eles naveguem eternamente pelos oceanos e se transformem em esqueletos à noite.