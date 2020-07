Marília Mendonça rebate internauta que disse que ela paga de superada após fim do namoro

31/07/2020 | 10:11



Marília Mendonça e Murilo Huff terminaram recentemente o namoro. Apesar de rumores, a cantora se pronunciou e disse que não houve traição por parte do cantor. Além disso, ambos provaram que a amizade continua, já que no aniversário da sertaneja, seu ex fez uma homenagem e tanto para ela nas redes sociais.

Agora, Marília mostrou que está indo muito bem após o término. Tanto que sentiu a necessidade de, por meio do Twitter, dar um chega para lá em quem não supera:

Ou... Só tenho uma coisa pra dizer pra vocês: supera e deixa as pessoas! Se você seguir esses dois conselhos terá resolvido vários problemas da sua vida...

Em seguida, ela acrescentou:

Esse conselho é tão bom que eu deveria cobrar.

Porém, uma seguidora da cantora rebateu:

Mas também não vale de nada pagar de superada, né.

E Marília não deixou barato:

Não vale nada pagar de nada. Você tem que ser de verdade...