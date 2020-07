Rafaella Santos estaria fazendo de tudo para reconquistar Gabigol

31/07/2020 | 10:11



Rafaella Santos e Gabigol estão ensaiando uma reconciliação. Apesar de ainda não terem o retomado o namoro de fato, sabe-se que a influenciadora digital estaria disposta a reatar de vez com o jogador de futebol.

Segundo o jornal Extra, Rafaella está apaixonadíssima por Gabigol e fazendo de tudo para que voltem a ficarem juntos novamente. Isso porque, havia sido o craque que colocou um ponto final no relacionamento deles no início de 2020.

Gabigol terminou o namoro em meio aos rumores de que Rafaella estaria grávida, o que foi desmentido algum tempo depois. Os dois teriam se desentendido pelo fato do jogador ter o desejo de ser pai, enquanto a irmã de Neymar Jr. não estava com planos de se tornar mãe tão cedo.

De acordo com Leo Dias, além do jantar que tiveram juntos e da viagem para Angra dos Reis, os dois ainda estiveram juntos numa festa na casa de Mallu Ohana, ex-mulher de Dudu do Palmeiras. Agora, Rafaella estaria morando na casa do jogador na Barra da Tijuca.