Kim Kardashian estaria dividida sobre terminar o casamento com Kanye West

31/07/2020 | 10:10



Kim Kardashian se reencontrou com Kanye West pela primeira vez depois das declarações polêmicas do rapper. O casal foi flagrado em Wyoming, onde ele tem um rancho, e na ocasião Kim chegou a ser vista chorando enquanto ambos conversavam. O encontro aconteceu em meio à crise que os dois estão enfrentando e, pelo que parece, a empresária está se sentindo dividida entre terminar ou não o casamento.

Segundo a revista People, Kim ainda estaria indecisa, mesmo depois de sentir que tentou tudo para salvar a união de anos. Uma fonte próxima ao casal ainda revelou que ela não está recebendo de volta o que precisa de Kanye. Ela chegou ao ponto em que foi para o rancho para basicamente dizer a ele que o casamento acabou e se despedir.

A publicação ainda afirmou que os recentes pedidos de desculpas públicos de Kanye em suas redes sociais não foram o suficiente para Kim.

- Ele parece não entender o que ela está dizendo. Ele não mudou em nada do que ela disse que ele precisava, disse a fonte, acrescentando: Kim está muito arrasada. A última coisa que ela quer é se divorciar com quatro filhos. Ela sabe que ficará bem financeiramente, mas suas preocupações são as crianças e a parceria. Ela está caminhando para o divórcio, mas ninguém sabe se ela realmente assinará os papéis.

Além disso, uma segunda fonte revelou que, durante o reencontro, Kim teria pedido para que Kanye não avançasse com a campanha presidencial e se concentrasse em sua saúde mental. No início deste mês, ela falou publicamente sobre o transtorno bipolar do marido em uma longa declaração publicada em sua Instagram. No post ela pediu compaixão e empatia pela sua situação complicada e dolorosa que está vivendo.

Ainda segundo a publicação, a indecisão de Kim estaria relacionada com o fato dela estar se sentindo presa mas, ao mesmo tempo, querendo manter a família unida pelo bem estar dos filhos.

- Ela ama Kanye e pensa nele como o amor de sua vida. Mas ela não sabe o que fazer.

Segundo a fonte, Kim, que já voltou para Los Angeles, sabe que não é saudável para ela estar perto de Kanye agora.

- E honestamente não é saudável para as crianças. Ele precisa reunir suas coisas antes que ele possa ser qualquer tipo de parceiro ou pai.

Vidas separadas

Kim e Kanye estão morando em casas separadas desde que o rapper deu declarações polêmicas, afirmando que os dois pensaram em abortar a primeira filha, North West, além de alegar que tenta se separar da empresária desde 2018 por conta de uma suposta traição dela. Porém, de acordo com o Daily Mail, a distância entre os dois têm crescido de maneira considerável há um ano e esta seria a principal fonte da discórdia entre os dois.

Por conta da campanha presidencial, Kanye estaria passando muito tempo fora e, por conta disso, vem dando a entender que queria que Kim e os filhos se mudassem para Wyoming para acompanhá-lo.

A ida de Kim para o rancho, no entanto, seria inviável já que ela grava o reality show da família em Los Angeles. Dessa forma, os os dois estão tocando suas vidas separadamente. A empresária, inclusive, parece já estar voltando a sua rotina normal e na última quinta-feira, dia 30, surpreendeu ao publicar alguns Instagram Stories.