DTV Play: a partir de 2021, TVs abertas vão ganhar mais interatividade

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



31/07/2020 | 09:48



A partir de 2021, boa parte dos televisores novos deverá sair de fábrica com um recurso chamado DTV Play (também conhecido por Perfil D do Ginga). Na prática, trata-se de uma função que levará mais interatividade à TV aberta.

Por meio da DTV Play, o usuário poderá, por exemplo, votar no BBB, participar de enquetes ou responder a quizzes da programação via controle remoto. Algumas dessas funções são semelhantes às que já existem em sistemas de assinatura – mas agora chegarão a diversos usuários sem custo adicional.

O DTV Play possibilita que o usuário tenha acesso aos conteúdos não lineares na TV aberta, pois o VoD (video on demand) é um dos recursos presentes. Dependendo do programa, o usuário poderá receber pelo sinal de TV aberta ou via banda larga. Traduzindo: com a novidade, será possível também assistir a uma série que não está na programação da TV, mas sim em algum serviço de streaming, somente usando o controle remoto.

Do outro lado, o DTV Play “entenderá” o comportamento do usuário de exibirá anúncios “personalizados” (algo que já ocorre quando se navega na internet, por exemplo). O targeted advertising permitirá que determinado canal envie propagandas direcionadas para uma região ou para um telespectador específico, de acordo com o seu interesse pessoal. O anúncio poderá ser enviado para usuário pelo sinal de TV aberta ou via banda larga.

Tecnicismos

A novidade vem ao mundo por meio da publicação da portaria Interministerial nº 40. A portaria emitida pelo governo federal alterou o PPB – Processo Produtivo Básico – para produção de televisores com tela de cristal líquido.

De acordo com José Marcelo Amaral, presidente do Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre (Fórum SBTVD), com a portaria divulgada pelo Ministério, o esforço de todos que trabalharam na especificação desse novo padrão foi recompensado.

“O Fórum SBTVD, mais uma vez, demonstra sua vocação para desenvolver pesquisas e inovações tecnológicas referentes à TV digital aberta, promovendo a melhoria contínua do serviço de TV”, destacou.

Desde seu lançamento em 2007, a interatividade passou a ser um importante componente e diferencial do sistema de TV digital brasileiro. Ele é, inclusive, fator de motivação pela adoção de outros países. O Ginga é reconhecido pelo ITU (International Telecommunication Union) como padrão IBB – Integrated Broadcast-Broadband desde 2018.

“O sistema especificado pelo Fórum será usado nos aparelhos de televisão SmartTV, progressivamente, até 2023. Ele estará à disposição de todos os segmentos que produzem TV aberta e streaming no Brasil”, ressalta o executivo.