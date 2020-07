Corinthians passa pelo Red Bull Bragantino e despacha o Ramalhão

Dérek Bittencourt

31/07/2020 | 09:10



Se há dez dias, antes do retorno do Paulistão, o Corinthians estava à beira de uma eliminação precoce ainda na primeira fase do campeonato, ontem à noite o Timão provou sua força e seguiu firme na tentativa da conquista do quarto troféu seguido de campeão. Mesmo diante do favorito Red Bull Bragantino – dono da melhor campanha até então e que realizou grande investimento na montagem do time –, o Alvinegro demonstrou muita personalidade dentro do vazio e gelado Estádio do Morumbi para vencer por 2 a 0 e avançar à semifinal.

O adversário por vaga em mais uma final será o Mirassol (que na véspera havia eliminado o São Paulo), em duelo provavelmente domingo, na Arena de Itaquera. Já para o Toro Loko resta a disputa da semifinal do Torneio do Interior, contra o Botafogo, sábado à noite – se a equipe de Bragança Paulista tivesse vencido ontem, o Santo André é que entraria na disputa que vai definir o melhor caipira e ainda dá ao campeão classificação à Copa do Brasil de 2021.

Diante de adversário que vinha apresentando bom futebol, com time formado por atletas caros, o Timão não tinha outra alternativa a não ser apostar em sua camisa, tradição, e impor respeito. E foi o que fez desde o apito inicial. Tanto que a vaga corintiana começou a ser definida com pouco mais de 30 segundos de partida, quando Éderson carregou a bola desde o meio de campo, a marcação do Red Bull Bragantino deu espaço e permitiu que o jogador arriscasse de longe e o goleiro Júlio César falhou: 1 a 0.

Foi um baque e tanto para o representante do Interior, que passou a apresentar muita ansiedade para trocar passes, elaborar jogadas e chegar à área corintiana com possibilidades claras de gol. Aliás, além de precipitado o Red Bull Bragantino demonstrava excessivo nervosismo, reclamando com o árbitro Raphael Claus a cada lance – apesar da razão em possível cartão vermelho a Fagner por entrada violenta, mas punido apenas com o amarelo.

Em um jogo como o de ontem, quem tem estrela faz a diferença, e mesmo fora de forma e sem ritmo – não jogava desde dezembro –, o atacante Jô mostrou presença de área. Na primeira etapa, ficou no quase. No segundo tempo, porém, estava no lugar certo para desviar de cabeça a cobrança de escanteio de Luan: 2 a 0.

“Fico feliz pela partida. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de ter voltado, poder reestrear com gol, isso é importante. Equipe está de parabéns pela partida, pela entrega. Agora são três passinhos para alcançar o título desejado”, declarou Jô. “Senti um pouco (a falta de ritmo), é natural depois de quase sete meses sem atuar. Consegui aguentar os 90 minutos. O cansaço bateu no final, mas quando se trata do Corinthians a entrega tem que ser maior. Conseguimos fazer uma grande partida”, complementou.

FPF confirma hoje horários e locais

Os jogos semifinais do Paulistão foram definidos ontem. O Corinthians vai receber o Mirassol, enquanto a Ponte Preta visitará o Palmeiras. As partidas serão às 16h e às 19h do domingo, em locais e horários a serem confirmados hoje pela FPF (Federação Paulista de Futebol) – possivelmente Arena de Itaquera e Allianz Parque, respectivamente.

Enquanto as fases de quartas de final e semifinal são disputadas em jogo único neste Campeonato Paulista, a decisão será realizada em duas partidas, a primeira delas na quarta-feira, às 21h30, e a segunda no sábado, às 16h30 – isso porque no dia seguinte começa o Brasileirão.

Pelas semifinais do Troféu do Interior, o Guarani vai encarar a Inter de Limeira, às 11h de amanhã, enquanto o Red Bull Bragantino vai enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto (que ontem eliminou o Novorizontino, por 2 a 0), às 21h de amanhã. O campeão entre os caipiras conquista vaga na Copa do Brasil de 2021.