Azulão está perto de fechar com oito reforços

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



30/07/2020 | 23:59



O São Caetano reiniciou nesta semana as atividades visando a sequência da temporada, na qual ainda tem pela frente a reta final da Série A-2 do Campeonato Paulista e o Brasileiro da Série D. E durante a paralisação das competições em razão da pandemia do novo coronavírus, a equipe perdeu quatro peças, sendo dois titulares, mas a diretoria foi ao mercado e acertou com oito reforços para o técnico Alexandre Gallo, que deverão ser anunciados em breve.

Do total, cinco poderão disputar o Estadual: um centroavante, um atacante de beirada, um meia-atacante, um volante e um lateral-esquerdo. Os outros três reforços só serão inscritos para o Nacional: um goleiro, um zagueiro e um meio-campista.

Em fase de testagem, seguindo os protocolos, dois jogadores do elenco azulino testaram positivo para Covid-19 e estão isolados dos companheiros. Os nomes foram mantidos em sigilo pelo clube.