Presidente do Santo André ainda lamenta revés para o Palmeiras

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



30/07/2020 | 23:45



A derrota para o Palmeiras nas quartas de final do Paulistão ainda dói para o Santo André. Sobretudo pelo comportamento do time, que não só encarou o adversário em condição de igualdade como criou chances claras de sair com a vitória. No fim, porém, sofreu dois gols, aos 42 e aos 48 minutos do segundo tempo, que decretaram a queda ramalhina.

“Essa desclassificação, teoricamente, se considerarmos a grandeza de clube como o Palmeiras comparada a do Santo André, seria razoável. Mas se tornou muito mais frustrante pelas circunstâncias”, disse o presidente Sidney Riquetto. “Fizemos um primeiro tempo perfeito, tivemos mais oportunidades, o Weverton salvou o Palmeiras em três oportunidades. Talvez, se o Santo André conseguisse marcar gol na primeira etapa, a situação do jogo seria completamente diferente, a pressão trocaria de lado e poderíamos ter destino melhor”, emendou.

O dirigente ainda fez questão de exaltar o comprometimento dos jogadores e demais profissionais da delegação andreense. “Só tenho a agradecer o grupo de atletas, profissionais no mais alto sentido, em especial os 14 que retornaram mesmo com contrato encerrado e sem a obrigação de voltar. Retornaram com empenho, estão há um mês confinados, homens que estão separados de suas famílias, de seus compromissos externos por este período todo. Então só tenho a agradecer. Demonstraram hombridade e prestaram serviço excelente durante este Paulista.”