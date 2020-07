USCS e Prefeitura de S.Caetano iniciam plano sobre recuperação econômica

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



31/07/2020 | 10:00



A Agência de Inovação da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Prefeitura de São Caetano, buscam criar ambiente de medidas inovadoras que podem ser aplicadas no município para a recuperação econômica depois da pandemia do novo coronavírus.

A primeira etapa já está no ar, com questionário on-line para os agentes da economia com objetivo de mapear as principais dificuldades das empresas – a pesquisa pode ser acessada pelo site https://pt.surveymonkey.com/r/impactoSCSCovid19.

Ex-reitor da USCS e um dos líderes do projeto, o professor Marcos Bassi explicou que o grupo pretende, a partir do resultado do questionário, identificar áreas que precisarão de propostas de inovação para superar os prejuízos financeiros decorrente da crise sanitária global. “É estabelecer uma estratégia de como poderemos lidar com isso. Dentro, evidentemente, das limitações do município. Mas buscar entender o que a universidade pode fazer, o que a secretaria pode fazer, para que possamos passar por essa crise juntos”, detalhou. “Devemos ficar com a pesquisa no ar por um mês.”

O grupo será liderado, além de Bassi, pelo secretário de Desenvolvimento Econômico de São Caetano, Fernando Trincado, e pelo subsecretário de Inovação e Tecnologia, Luiz Morcelli.

“É certo que todas as relações vão mudar. As relações de trabalho, na educação, na saúde. O governo federal, por exemplo, discute a possibilidade de adoção do trabalho remoto, que depende de uma regulamentação, mas é realidade no mundo corporativo. Há um impacto muito grande no mundo do comércio, dos serviços. Temos de ter o mapeamento da profundidade dessa transformação”, disse Bassi.

O ex-reitor da USCS afirmou ainda que se a experiência de São Caetano for exitosa, o bloco tentará levar a ideia para o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, para que o debate sobre a retomada da economia seja em conjunto. “Eu sou um defensor da solução regional. Não tem como se falar em algo isolado. As fronteiras municipais são ilusão. O resgate da economia tem de ser regional, integrado.”



O plano envolve os seguintes pilares:



- Apoio às ações relacionadas à proteção intelectual do conhecimento e das soluções tecnológicas desenvolvidas pela USCS;

- Consultoria de Inovação para iniciativa privada e poder público com os alunos e professores da USCS;

- Estímulo tecnológico para intensificação das atividades de P&D, empreendedorismo e inovação, por meio de eventos, palestras, formação continuada;

- Criação de cursos para nova economia (UX, PMO, Programação, Design Think, Blockchain, Inteligência Artificial e outros). Ou outros que seriam específicos para as empresas da cidade;

- Interação da USCS com os atores tecnológicos e de inovação externos, especialmente com o setor produtivo.