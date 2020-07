São Caetano: 143 anos de gratidão

Do Diário do Grande ABC



São Caetano completou nesta semana 143 anos, o que traz muito orgulho a nós, moradores e trabalhadores desta cidade, considerada uma das melhores do Brasil. Os níveis e patamares alcançados por São Caetano só nos fazem reverenciar o nosso passado, mostrando toda a nossa gratidão pelos nossos líderes e todas as pessoas que construíram, ou ajudaram a construir a história de nossa cidade.

São datas como esta que nos levam a refletir sobre o passado, o presente e o futuro. No aniversário de São Caetano não podia ser diferente. Desde a fundação de nossa cidade, nas antigas terras da Fazenda de São Caetano, pessoas fortes, que lutavam pelo seu crescimento, enfrentando os desafios que se colocavam à sua frente.

Neste triste momento que nos assola, temos a certeza de que São Caetano nos enche de fé e esperança, por meio do intenso trabalho de enfrentamento à Covid-19. Medidas estão sendo tomadas todos os dias para a proteção de todos nós e para a retomada gradual de nossas atividades enquanto cidadãos.

A Câmara Municipal tem trabalhado para fazer o seu papel diante deste cenário, adotando medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus. As sessões e audiências passaram a ser feitas de modo virtual, com interação da população. A casa criou seu protocolo de retorno gradual das atividades presenciais no início deste mês, implantando medidas como o atendimento ao público com horário reduzido, a medição de temperatura corporal daqueles que entram no prédio, o uso obrigatório de máscaras, a disponibilização de álcool gel. Realizamos testagem em nossos servidores e estamos nos preparando para retomarmos as sessões com a presença dos vereadores em plenário, ainda sem o público.

Todos os anos, quando chega o dia do aniversário da nossa amada São Caetano, não me canso de agradecer por todas as alegrias que a cidade me trouxe. Aqui nasci, cresci, estudei, trabalho e formei a minha família. Ainda, tenho a felicidade de poder contribuir com a história desses 143 anos e desenvolvimento de nossa cidade, seja como professor, vereador ou presidente da Câmara Municipal.

A pandemia nos trouxe muitos desafios. Mas São Caetano está superando cada um deles, tendo se tornado referência nacional no combate ao coronavírus, graças às políticas públicas e união entre a Câmara de Vereadores, a Prefeitura, representada pelo prefeito José Auricchio Júnior, e a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, por meio do deputado estadual Thiago Auricchio, em defesa da população e de nossa cidade. Todos juntos na esperança de futuro cada vez melhor.

Pio Mielo é professor, vereador e presidente da Câmara Municipal de São Caetano.



PALAVRA DO LEITOR

Referência

Quando ingressei na rede estadual de ensino, nas séries iniciais do ensino fundamental, em 1993, na Escola Estadual Ministro Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, bairro Promissão, em Diadema, residia no Guarujá e subia e descia diariamente. Dois anos depois ingressei no quadro do magistério, na Educação de Jovens e Adultos da municipalidade diademense. Nunca me esqueço de uma visita que José de Filippi, então prefeito de Diadema, fez à escola estadual, que lecionava para divulgar o profícuo programa Uma Fruta no Quintal, que fez muito sucesso e foi uma das marcas da sua primeira gestão. O que quero, na sua próxima gestão, é que nossa amada cidade volte a brilhar e ser referência em programas sociais inclusivos.

João Paulo de Oliveira

Diadema

Militares – 1

É inegável o sucesso obtido nas administrações públicas sob responsabilidade de militares. Haja vista o governo militar de 1964 a 1985, quando o Brasil apresentou o maior desenvolvimento socioeconômico de toda sua história republicana, fazendo o País crescer economicamente do 48º para o oitavo lugar na economia mundial. Isso é fato, não opinião. Militares mantêm disciplina, formação democrática profissional em todas as áreas e patriotismo inigualável por qualquer outra classe profissional. Com isso, são vistos pelos cidadãos com muita simpatia e confiança na administração pública, onde dificilmente há integrantes tão corruptos como assistimos constantemente no meio civil político. Não há o que contestar, fatos indicam isso.

Benone Augusto de Paiva

Capital

Militares – 2

Podem não gostar do que escrevo, mas é fato. Justiça brasileira não é apenas cega. Propositadamente amputaram suas pernas para que se arraste indefinidamente em benefício dos maus. Desde 1985 estamos em mãos de corruptos e de sanguessugas dentro e fora do poder. Em benefício próprio e não do País, exploram trabalhadores e aposentados da iniciativa privada, que, ganhando mal e pagando tantos impostos sem terem o devido retorno, perdem cada vez mais direitos trabalhistas conseguidos em décadas de luta. Militares, a quem tanto criticam, não fizeram isso conosco. Nesta democracia, a cada reforma direitos se vão e mais pobres ficamos. O custo de vida sobe todo dia, mas salários e benefícios somente depois de um ano, sendo que a inflação real não é de apenas um dígito como insistem. E já faz tempo. Ainda assim, a caderneta de poupança, onde o pobre põe suas economias quando sobra, nem esse dígito falso alcança.

Nilson Martins Altran

São Caetano

Conta é do povo

O senhor ministro Paulo Guedes, da Economia, deve achar que brasileiros são mesmo bando de imbecis. Não fosse assim, jamais iria comentar que está em gestação no governo a criação de imposto sobre pagamentos no comércio eletrônico como forma de compensar a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física. Mas não é apenas isso que o esfomeado governo federal deseja: também pretende acabar com deduções de gastos com educação e saúde no momento de fazer a declaração. Não sou matemático, mas se fizer contas direitinho, quem ganha um pouco mais e tem plano de saúde e filhos na escola particular será tungado ainda mais pelo pantagruélico sistema público federal. Ou seja, o que resta da chamada classe média vai dançar ‘o vira’ como sempre. Agora, sobre taxar grandes fortunas dos amigos do rei e dos amigos dos amigos do rei, como ocorre em praticamente todo o mundo, o ‘Posto Ipiranga’ nem pensa. Mas 2022 está logo ali.

Apolônio dos Anjos Costa

Santo André

Vergonhoso

Durante sessão no CNJ (Conselho Nacional de Justiça), Toffoli defendeu quarentena para juízes e promotores que queiram se candidatar, chamando de demagogia eleitoral, como forma de evitar utilização da magistratura para ‘aparecer’ para opinião pública e depois se candidatar. Argumentos de Toffoli são indecência. Rodrigo Maia, cuja profissão é político, gostou da sugestão e prometeu colocar em votação na Câmara esse casuísmo vergonhoso. Para votar a prisão em segunda instância e derrubar o foro privilegiado não há espaço, não é? Quando é para beneficiar e moralizar o Brasil a gaveta é o caminho, mas para votar benefícios próprios sempre há espaço. Que deboche, parlamentares! Depois querem ser respeitados.

Luciana Lins

Campinas (SP)