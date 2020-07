Corinthians vence o Bragantino e terá pela frente o Mirassol na semifinal

30/07/2020 | 21:18



O sonho do Corinthians de conquistar o tetra inédito do Campeonato Paulista segue vivo. Aos trancos e barrancos, a equipe está na semifinal. A classificação na noite desta quinta-feira veio do jeito que o Corinthians tem feito nos últimos anos: defesa sólida e fatal no ataque. Por 2 a 0, a vítima da vez foi o Red Bull Bragantino, que havia avançado para o mata-mata com a melhor classificação geral do Estadual.

O Corinthians terá pela frente o Mirassol na semifinal, em jogo que será realizado no domingo, na Arena Corinthians, porque a equipe ficou com melhor campanha do que o rival, com um gol a mais de saldo.

A classificação do Corinthians ainda para as quartas de final era improvável. Após a retomada do futebol, a equipe venceu os dois jogos e contou com duas derrotas do Guarani.

No jogo desta quinta-feira, o Corinthians saiu na frente logo aos 27 segundos. Éderson roubou no meio de campo, avançou sozinho até a intermediária, chutou rasteiro e viu o goleiro Júlio César falhar. A bola passou por baixo do goleiro e entrou.

O Corinthians, então, passou a fazer o jogo que gosta e sabe muito bem. Ficou fechado atrás, em busca de um contra-ataque. O Bragantino só levava perigo em chutes de fora da área. Em um deles, aliás, Artur acertou o travessão. Mas era só isso.

O problema para o Corinthians era a velocidade. Com o setor ofensivo formado por Jô, Luan e Mateus Vital, a equipe não conseguia surpreender o Bragantino. Jô não jogava havia quase oito meses e fazia sua reestreia pelo clube. O técnico Tiago Nunes, na quarta-feira, disse que o centroavante estava garantido apenas para o primeiro tempo.

Mas Jô aguentou e mostrou seu poder de decisão. Após cobrança de escanteio de Luan, o centroavante apareceu para ampliar de cabeça aos 19 do segundo tempo. Ele foi contratado pelo Corinthians no mês passado e não atuava desde dezembro de 2019, quando ainda defendia o Nagoya Grampus, do Japão. Atuou tanto tempo porque Tiago Nunes não tinha opção de centroavante no banco de reservas, pois Mauro Boselli passou por cirurgia no rosto depois de sofrer uma pancada na partida do último domingo.

Com a vantagem maior, o Corinthians ficou ainda mais à vontade em campo. As substituições do técnico Felipe Conceição não surtiram efeito. E o "azarão" eliminou a até então "sensação".

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 0 X 2 CORINTHIANS

Bragantino: Júlio César; Aderlan (Weverton), Fabrício Bruno, Ligger e Edimar; Ricardo Ryller (Weverson), Matheus Jesus e Vitinho (Claudinho); Artur, Morato (Matheus Peixoto) e Ytalo (Alerrandro). Técnico: Felipe Conceição.

Corinthians: Cássio, Fagner (Michel), Gil, Danilo Avelar e Carlos Augusto; Gabriel, Éderson e Ramiro; Luan (Araos), Mateus Vital (Sidcley) e Jô. Técnico: Tiago Nunes.

Gols: Ederson, 1 do 1º tempo; Jô, aos 19 do 2º tempo.

Cartões amarelos: Fagner, Ytalo, Carlos Augusto e Mateus Vital.

Juiz: Raphael Claus.

Local: Morumbi.