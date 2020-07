Zélia Gattai: uma menina em São Caetano

Ademir Medici

31/07/2020



“Embora anarquista, nonno Gattai era formal, gostava de tudo direitinho”.

Cf. Zélia Gattai, no livro que apresentamos a seguir.

Na Semana São Caetano 2020, Memória apresenta um livro belíssimo de Zélia Gattai (1916-2008), a mulher do Jorge Amado: Città di Roma (Editora Record, 2000). São várias passagens em que Zélia refere-se às suas vindas a São Caetano, para visitar os primos que residiam no bairro Cerâmica – ontem citamos um trecho.

É mais conhecido o primeiro livro de Zélia, Anarquistas Graças a Deus (de 1979), também com várias lembranças da cidade de São Caetano e de um crime ocorrido na Estrada do Mar, o que vitimou o casal Quaglia. Città di Roma também é importante, mesmo porque, mais experiente, Zélia Gattai dá show de bola.

Em determinado trecho de Cittá... Zélia escreve:

>– Emocionei-me com todas as versões que ouvi, os detalhes novos de cada narrador com sua ótica particular, cada qual com sua lembrança. Quem a contava bem, com grande sentimento, era tio Angelin. Sempre que ia a São Caetano visitá-lo, puxava o assunto.

(No caso, eram as histórias vividas pelos imigrantes italianos, tios e ancestrais de Zélia, nas fazendas de café no Interior do Estado de São Paulo. Ali eram explorados e advertidos se tentassem fugir. Sorte não teve um negro, que foi açoitado num tronco após tentativa frustrada de deixar aquela vida miserável. Velhos, adultos e crianças imigrantes foram levados pelo capataz para assistir à tortura e lhes servir de exemplo – doloroso exemplo).

Com que carinho Zélia Gattai fala do tio Angelin, que morava em São Caetano:

– Tio Angelin trabalhava de envernizador de móveis finos. Tinha emprego certo, na cidade, viajava todos os dias. Ia de ônibus até a estaçãozinha de São Caetano, onde tomava o trem que o levava, parando no Mooca, Brás, antes de chegar à Estação da Luz, ponto final da linha, onde desembarcavam.

Procurem pelo livro. É lindo. Uma história atrás da outra, com muitas pitadas sobre São Caetano, Alto da Serra e tantas outras paragens.

