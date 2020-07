Castello Branco: apesar da recessão global, programa de desinvestimentos vai bem

30/07/2020 | 19:46



O programa de desinvestimentos da Petrobras "vai bem", apesar da recessão global, segundo o presidente da estatal, Roberto Castello Branco. Em 2020, a empresa já lançou 20 processos de vendas de ativos e as vendas concluídas até agora geraram US$ 1 bilhão em entradas de caixa para a Petrobras, informou.

Ele disse esperar que nos próximos meses, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprove a venda da Liquigás, empresa de distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), assim como concluir a venda da primeira refinaria da companhia, a Rlam, na Bahia.

"No momento, estamos discutindo com a empresa que submeteu a melhor proposta para a Rlam os detalhes finais para formalização de um acordo de compra e venda", disse Castello Branco no balanço do segundo trimestre.