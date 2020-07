30/07/2020 | 19:30



O Brasil registrou nas últimas 24 horas 1.129 mortes em decorrência do novo coronavírus, informou nesta quinta-feira, 30, o Ministério da Saúde. O total de vidas perdidas para a doença no País chega a 91.263. As contaminações somam 2.610.102, 57.837 notificações a mais do que ontem.

O Brasil somente fica atrás dos Estados Unidos tanto em quantidade de casos como de mortes por covid-19. Em solo americano, 4.405.932 pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus e 150.283 morreram.

O Estado de São Paulo segue como o mais afetado pela pandemia no País, com 529.006 casos e

22.710 mortes.