Presidente banca permanência do técnico Thiago Carpini no Guarani

30/07/2020 | 19:22



Apesar de ter se classificado para as semifinais do Troféu do Interior do Paulistão, na quarta-feira, ao eliminar o Ituano nos pênaltis, a queda inesperada na fase de grupos do Campeonato Paulista ainda repercute no Guarani.

Nesta quinta-feira, o presidente Ricardo Miguel Moisés concedeu uma entrevista coletiva virtual e falou sobre o futuro de Thiago Carpini no comando do clube para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

Antes unanimidade, principalmente por ter livrado o time do rebaixamento para a Série C no ano passado, Carpini foi alvo de críticas de alguns torcedores após não conseguir a classificação às quartas de final do Paulistão, algo que era quase certo até a paralisação do campeonato.

"Está completamente descartada qualquer mudança no departamento de futebol profissional. O Guarani está muito satisfeito com o trabalho do Thiago Carpini. Nós evoluímos muito o futebol apresentado", afirmou o dirigente.

O presidente garantiu também que o Guarani vai em busca do Troféu do Interior, pois garantiria vaga na Copa do Brasil de 2021, algo que o clube não tem assegurada pelo ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Depois de empatar com o Ituano e vencer a disputa de pênaltis, no sábado, às 11 horas, o Guarani enfrenta a Inter de Limeira, em Araraquara. Quem ganhar passa para a final do Troféu do Interior e, em caso de empate, a definição do finalista vai acontecer na cobrança de pênaltis.

De repente, esta disputa passou a ser interessante para o clube em termos financeiros, com a premiação de R$ 360 mil ao campeão e uma vaga na Copa do Brasil de 2021, que já garante também uma cota inicial em torno de R$ 600 mil.