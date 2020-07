30/07/2020 | 18:54



Em apenas 24 horas, o Rio de Janeiro registrou quase 2 mil novos casos de Covid-19. De acordo com boletim divulgado nesta quinta-feira, 30, já são 163.642 registros no Estado - contra 161.647 no dia anterior - e 13.348 mortes (150 a mais). A capital é a região mais afetada, com 70.989 casos e 8.270 óbitos.