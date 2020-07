30/07/2020 | 17:11



O rapper Malik B., fundador do grupo The Roots, foi encontrado morto no dia 29 de julho, aos 47 anos de idade. A causa da morte não foi divulgada.

A notícia foi confirmada pelas redes sociais do The Roots, como você confere a seguir:

É com o coração pesado e com lágrimas nos olhos que infelizmente informamos vocês sobre a morte do nosso amado irmão e antigo membro do Roots, Malik Abdul Basit. Que ele seja lembrado pela sua devoção ao islamismo, sua amável irmandade e sua inovação como um dos mais talentosos MCs (mestre de cerimônia) de todos os tempos.