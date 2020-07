30/07/2020 | 17:11



Giselle Itié aproveitou esta quinta-feira, dia 30, para publicar uma emocionante declaração de amor para a mãe, Sandra Itié, em suas redes sociais.

Em seu Instagram Stories, Itié compartilhou um vídeo em que é possível ouvir Sandra cantando para o filho da atriz - Pedro Luna, fruto do relacionamento com o ex, Guilherme Winter. Na legenda, Giselle escreveu:

Sem minha mãe eu juro que não sei o que seria de mim e do meu filho. Eternamente grata, universo! Mãe, te amar é pouco pelo que sinto por você. Você é mais que maravilhosa. Te amo, minha mãe deusa da minha vida todinha!