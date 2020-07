Câmara de Mauá suspende locação de carros 0km

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



30/07/2020 | 17:05



A Câmara de Mauá, presidida por Vanderley Cavalcante da Silva, o Neycar (SD). suspendeu a licitação para aluguel de carros zero-quilômetro. O Diário mostrou na segunda-feira que, em meio à pandemia de Covid-19, o Legislativo mauaense havia decidido renovar a frota e alugar 26 veículos novos, com modelos não inferiores a 2020.

Ontem, a casa publicou no Diário Oficial a suspensão do certame para “revisão e adequação” do edital. Os termos iniciais do processo elencavam série de exigências para a locação dos veículos, como a necessidade de os automóveis serem novos, modelos sedan e hatch. Os carros ficariam à disposição de cada um dos 23 vereadores mais o gabinete da presidência, que tem direito a veículo exclusivo. O edital também citava uso por parte de servidores da casa.

O Legislativo mauaense alegou que o novo contrato visa substituir acordo com a Garloc Transportes, Logística e Locações, que atualmente fornece os veículos à casa pelo valor de R$ 546 mil por ano. O contrato vigente encerra em agosto. A Câmara de Mauá alega que a locação é mais econômica do que a aquisição de veículos próprios.

CONVÊNIO MÉDICO

Nesta semana, a Câmara de Mauá homologou a licitação para contratação de novo convênio médico para os servidores da casa. A Biovida Saúde Ltda foi declarada vencedora do certame e prestará os serviços, em acordo estimado em R$ 2,2 milhões ao ano. Ao todo, são cerca de 500 beneficiários.